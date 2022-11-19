Эксперты рассказали, что даст Москве выбранный формат новогодних праздников

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Принятое участниками проекта «Активный гражданин» решение украсить Москву к Новому году, но отказаться от массовых концертных мероприятий, было самым верным. В этом убеждены эксперты из различных сфер.

— Новогоднее украшение столицы — не только вопрос красоты, но и экономики. Световые инсталляции, яркие декорации, без которых Новый год кажется теперь немыслимым, подразумевают колоссальную работу, вовлекающую массу людей, что способствует поддержке среднего и малого бизнеса, — отметил председатель комиссии по предпринимательству, туризму и спорту Общественной палаты Москвы Константин Горяинов.

Он также добавил, что оживленная предновогодняя торговля станет стимулом для городской экономики. По мнению Горяинова, без мерцающих огней зимняя столица потеряла бы новогоднее очарование и привлекла меньше туристов.

Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России, председатель общественного Совета предпринимателей Москвы Сергей Миронов выразил мнение, что согласованный формат предоставит московским ресторанам возможность заработать в предновогодние дни и позволит покрыть предстоящие убытки от простоя.

По мнению телеведущей Арины Шараповой, добрые традиции дарят людям надежду и вдохновляют на хорошие дела. Она отметила, что россияне как никогда нуждаются в поддержке и заботе. Телезвезда считает необходимым встречать Новый год, а украшенный город создаст для этого особое настроение, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне урбанист Алексей Введенский в разговоре с «Вечерней Москвой» положительно оценил итоги голосования москвичей в сервисе «Активный гражданин» по теме празднования Нового года в столице.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 80 процентов участников голосования в «Активном гражданине» поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. При этом 29 процентов высказались за обычный формат празднования, а 52 процента предложили на этот раз отказаться от массовых уличных мероприятий.