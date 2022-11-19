Определены обладатели премий мэра Москвы имени Николая Островского

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Названы лауреаты премий мэра Москвы имени Николая Островского, которую присуждают гражданам с ограниченными возможностями здоровья, получившим общественное признание и способствующим развитию культуры, и тем, кто оказывает помощь людям с инвалидностью. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Награды присуждаются в десяти номинациях, в каждой из которых может быть два и более лауреата, а в отдельных — ни одного.

Премии 2022 года присуждены Адилу Алиеву, Николаю Суслову и Светлане Корсун (номинация «За выдающиеся достижения в изобразительном искусстве»); Татьяне Шустовой (номинация «За стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности»); Олесе Турко и общественному передвижному дуэту актеров театра кукол «Котофей» Марии Овчаренко и Александру Мудряку (номинация «За выдающиеся достижения в исполнительском искусстве»); Александру Мошковскому и Елене Митрофановой (номинация «За существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры и искусства»); Олегу Голубеву и клубу оружейных единоборств «Ангард» (номинация «За активную общественную деятельность в сфере поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и признания их достижений»).

Церемония вручения премий пройдет в Международный день инвалидов, 3 декабря, в атриуме Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в столице подвели итоги конкурса на соискание премии мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». В этом году участвовало 4,4 тысячи ИТ-специалистов.