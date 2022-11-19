Участники конкурса «Лидеры цифровой трансформации» разработали сервис для расчета цен на квартиры в Москве

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Команды из Кирова, Комсомольска-на-Амуре и Москвы победили в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» в номинации Департамента экономической политики и развития города Москвы. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщила министр правительства Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Участники должны были создать сервис, позволяющий рассчитать рыночную стоимость жилой недвижимости в Москве с использованием искусственного интеллекта. Автором задачи стал Аналитический центр Москвы.

— Над задачей трудились 40 команд талантливых программистов из Москвы, Комсомольска-на-Амуре, Кирова, Перми, Самары и других городов России. Лучшим цифровым решением был признан проект команды IDEV из Кирова, — рассказала Багреева.

По ее словам, сервис кировских программистов соответствовал всем требованиям задания, а также содержал решения, расширяющие функционал сервиса. Команда победителей получит премию в размере миллиона рублей, а также возможность запустить пилотный проект с городом.

В число призеров конкурса вошли команды DeCODE из Комсомольска-на-Амуре с проектом сервиса SMETAVERSE и Spatial band из Москвы с проектом Смета.ai. Им достались премии в размере 600 и 400 тысяч рублей соответственно.

До этого сообщалось, что в рамках конкурса на соискание премии мэра столицы «Лидеры цифровой трансформации» разработали проекты, которые станут основой для внедрения сервиса для упрощения работы по формированию границ комплексного развития территорий.