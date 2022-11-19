Главный педиатр Москвы объяснил, почему важно украсить столицу к Новому году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Главный педиатр столицы, главврач детской клинической больницы имени З. Л. Башляевой Исмаил Османов объяснил, почему важно украсить Москву к Новому году.

— Как врач-педиатр я в первую очередь всегда думаю о детях, для которых Новый год — время волшебства и сказки. Поэтому для меня ответ на вопрос очевиден. Давайте не будем лишать праздника наших детей, — сказал он.

С подобной позицией согласилась заведующая территориальным центром соцобслуживания «Щукино», муниципальный депутат Анна Аникина.

По ее мнению, не стоит отменять праздничные мероприятия. Лучше, считает она, посвятить их российским военнослужащим и людям, которые занимаются строительством оборонительных сооружений и восстановлением разрушенных домов.

Аникина высоко оценила озвученную мэром Москвы Сергеем Собяниным инициативу о том, чтобы во время праздников развернуть благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов страны, передает «Газета.ru».

В свою очередь глава комиссии по предпринимательству, туризму и спорту Общественной палаты Москвы Константин Горяинов подчеркнул, что праздничное оформление города носит не только развлекательный характер, но и затрагивает тему экономического достатка.

Специалист напомнил, что на новогодние праздники в столицу приезжает множество туристов, поэтому город должен выглядеть нарядным.

Урбанист Алексей Введенский в разговоре с «Вечерней Москвой» положительно оценил итоги голосования москвичей в сервисе «Активный гражданин» по теме празднования Нового года в столице.

До этого Собянин рассказал, что более 80 процентов участников голосования в «Активном гражданине» поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города.