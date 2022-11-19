Минтранс сообщил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту

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Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после ремонтных работ. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

— Сегодня в 15:10 (по московскому времени) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузового автомобиля 8 октября. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна.

8 ноября была завершена надвижка первого пролетного строения автодорожной части моста. Работы заняли порядка 12 часов.

15 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что сроки ремонта Крымского моста будут соблюдены, работы идут с опережением графика. Он также отметил, что проект восстановления железнодорожной ветки почти готов.