Протестующие против отключения электроэнергии перекрыли улицу в Одессе

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В Одессе протестующие против отключения электроэнергии перекрыли одну из улиц города. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили украинские СМИ.

— Одесситы продолжают перекрывать улицы города, протестуя против отключений электроэнергии. Сегодня утром это происходило на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко, — цитирует текст сообщения РИА Новости.

16 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько дней станут тяжелыми для энергосистемы страны.

Местных жителей призвали с пониманием отнестись к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, и использовать электроэнергию экономнее.

18 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что массированные российские ракетные удары привели к выводу из строя почти половины энергетической системы Украины.

Еврокомиссар Янез Ленарчич в свою очередь подчеркнул, что ущерб, который был нанесен энергетической инфраструктуре Украины, приближается к критическому уровню. В настоящее время ЕС работает над поддержкой энергоснабжения Украины, добавил он.