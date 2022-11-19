Врачи назвали главный признак COVID-19 среди привитых людей

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Ведущим симптомом коронавируса среди привитых людей является является фарингит. У вакцинированных могут проявляться различные симптомы, хотя риск тяжелого течения COVID-19 у них намного ниже.

— Симптомы боли в горле обычно вызываются вирусами, такими как простуда, и очень редко они могут быть вызваны бактериями. Симптомами боли в горле могут быть боль при глотании, ощущение сухости и першения в горле, — сказала семейный врач Татьяна Захарова.

По ее словам, это может проявляться в виде кашля или покраснения, а также отека вокруг задней части горла, что, в свою очередь, может привести к опуханию лимфатических узлов.

Данный симптом «должен исчезнуть в течение недели», а специализированное лечение в этом вопросе «обычно не требуется», так как фарингит проходит сам по себе, передает портал «МедикФорум».

До этого специалисты Роспотребнадзора оценили эффективность имеющихся прививок против новых штаммов коронавируса. По словам экспертов, действующие прививки справятся и защитят от серьезных осложнений.