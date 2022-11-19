Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врачи назвали главный признак COVID-19 среди привитых людей

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врачи назвали главный признак COVID-19 среди привитых людей
Фото: depositphotos

Ведущим симптомом коронавируса среди привитых людей является является фарингит. У вакцинированных могут проявляться различные симптомы, хотя риск тяжелого течения COVID-19 у них намного ниже.

— Симптомы боли в горле обычно вызываются вирусами, такими как простуда, и очень редко они могут быть вызваны бактериями. Симптомами боли в горле могут быть боль при глотании, ощущение сухости и першения в горле, — сказала семейный врач Татьяна Захарова.

По ее словам, это может проявляться в виде кашля или покраснения, а также отека вокруг задней части горла, что, в свою очередь, может привести к опуханию лимфатических узлов.

Данный симптом «должен исчезнуть в течение недели», а специализированное лечение в этом вопросе «обычно не требуется», так как фарингит проходит сам по себе, передает портал «МедикФорум».

До этого специалисты Роспотребнадзора оценили эффективность имеющихся прививок против новых штаммов коронавируса. По словам экспертов, действующие прививки справятся и защитят от серьезных осложнений.

Здоровье Врачи Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте