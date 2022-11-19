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Движение восстановили на Калужском шоссе после столкновения автомобилей

Василий Плиткин
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Движение восстановили на Калужском шоссе после столкновения автомобилей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, Калужское шоссе, 45-й километр Карта всех событий

Специалисты восстановили движение на 45-м километре Калужского шоссе после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 19 ноября.

— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что столкновение нескольких автомобилей произошло на 45-м километре Калужского шоссе. Инцидент произошел в районе дома № 1.

Одна из машин в результате инцидента загорелась в левом ряду в сторону МКАД. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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