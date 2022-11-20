Мужчину убили в ходе драки на севере Москвы

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Полицейские задержали участника драки на Бибиревской улице в столице. Об этом сообщили в субботу, 19 ноября, в ГУ МВД по Москве.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в драке был убит мужчина.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, на данный момент проводится проверка, сообщают «Известия».

14 ноября сообщалось, что мужчина погиб в результате поножовщины на юго-западе Москвы. Драка произошла возле одного из жилых домов на улице Марии Ульяновой поздним вечером 12 ноября. Между 23-летним уроженцем Курской области и ранее ему незнакомым мужчиной 1975 года рождения произошла ссора, которая переросла в драку.

Во время потасовки гость столицы достал нож и несколько раз ударил потерпевшего в область туловища. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Еще одно убийство произошло вечером 15 октября. 14-летний юноша ушел гулять с друзьями и не вернулся.

Его тело с множественными телесными повреждениями обнаружили 16 октября недалеко от озера Святого. Подросток сидел в неестественной позе почти без одежды. Уже тогда стало известно, что восьмиклассник мог погибнуть на «стрелке». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».