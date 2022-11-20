ВСУ десять раз за вечер обстреляли ДНР из артиллерии

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Вооруженные силы Украины десять раз обстреляли в субботу вечером, 19 ноября, населенные пункты ДНР, выпустив за 4,5 часа 36 боеприпасов. Об этом свидетельствуют данные представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Уточняется, что с 17:34 до 22:02 по московскому времени киевские боевики семь раз обстреляли Донецк, выпустив 23 снаряда, по одному разу — города Ясиноватая (3 боеприпаса), Горловка (6 снарядов) и поселок Красный Партизан (4 снаряда).

При нанесении ударов украинская армия использовала артиллерию калибра 155 миллиметров, поставляемую Украине странами НАТО, а также орудия калибра 152 миллиметра.

19 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ликвидировали более 120 военных ВСУ в ДНР. Кроме того, силами ВС РФ было ликвидировано два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей противника.

До этого в Минобороны сообщили, что на Купянском российские войска сорвали атаки тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области.