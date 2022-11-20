Компания Twitter разблокировала аккаунт Трампа

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Компания Twitter разблокировала аккаунт бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после того, как за это высказалось большинство участников опроса, проведенного владельцем соцсети, бизнесменом Илоном Маском.

Аккаунт @realDonaldTrump с синей «галочкой», которая свидетельствовала об аутентичности, заморозили на неопределенный срок 8 января 2021 года — через два дня после того, как сторонники политика штурмовали Капитолий, пытаясь сорвать утверждение Конгрессом победы на выборах президента Джо Байдена.

Сам американский экс-президент пока ничего не написал на странице, которая снова стала видна вместе со всеми публикациями, но пользователи уже оставляют там комментарии. Аккаунт Трампа быстро набрал почти 600 тысяч подписчиков.

Маск решил восстановить аккаунт политика после того, как за это проголосовали около 52 процентов из 15 миллионов участников опроса, сообщает РИА Новости.

В начале года Трамп назвал соцсеть Twitter «позором демократии» и призвал граждан перестать ей пользоваться. Эскапада в отношении Twitter стала ответом политика на блокировку в соцсети аккаунта члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.