Фото: Whitehouse

Экс-президент США Дональд Трамп назвал соцсеть Twitter «позором демократии» и призвал пользователей перестать ей пользоваться. Соответствующее заявление 45-го президента США распространила его пресс-служба.

Эскапада в отношении Twitter стала ответом Трампа на блокировку в соцсети аккаунта члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Ее временно заблокировали за распространение недостоверных сведений о COVID-19.

— Twitter — это позор демократии. Ему нельзя позволять работать в этой стране. Марджори Тейлор Грин представляет множество честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей. Они не заслуживают такого отношения со стороны низких Twitter и Facebook, — цитирует Трампа ТАСС.

Также экс-президент США призвал пользователей уйти из указанный соцсетей, так как они скучные и представляют точку зрения только радикальных «левых».

Соцсеть Twitter пожизненно заблокировала аккаунт Дональда Трампа 6 января 2021 года, после штурма Капитолия его сторонниками. В тот же день его аккаунт был заблокирован и в Facebook, но с возможностью восстановления в будущем.

До этого сообщалось, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала детей бывшего президента США Дональда Трампа, Иванку и Дональда Трампа — младшего, для дачи показаний в рамках расследования о возможном мошенничестве в принадлежащей их отцу компании Trump Organization.