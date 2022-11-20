Москвичам рассказали, какие возможности столица дает подрастающему поколению

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Условия, которые позволяют детям учиться, а также интеллектуально и физически развиваться, созданы в столице. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Родители и близкие, воспитатели и учителя помогают узнавать себя и удивительный мир вокруг, становиться частью сообщества и раскрывать свою индивидуальность... Но есть и то, без чего труднее всего обойтись в воспитании ребенка. Это комфортная среда для жизни. Именно ее каждый день создает город, — говорится в сообщении.

Так, одно из приоритетных направлений социальной политики города — забота о семьях с детьми. В общей сложности таких семей в городе в настоящее время около 1,5 миллиона, в них воспитывается более двух миллионов детей и подростков.

Столица предоставляет юным горожанам разнообразное и доступное образование. Всего в этом году в 585 образовательных учреждениях Москвы обучается более 1,6 миллиона человек, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Министр правительства столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева сообщила, что диверсификация экономики и эффективная налоговая политика позволяют сохранить социальную направленность бюджета Москвы и направить средства на развитие образования, здравоохранения и социальной поддержки горожан.