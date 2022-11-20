Глава ФИФА Инфантино назвал лицемерием критику ЧМ-2022 со стороны Запада

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Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал позицию европейских стран лицемерной из-за критики чемпионата мира в Катаре.

— В Европе для этих рабочих закрываются границы. Если бы этот континент заботился о судьбе людей, то мог поступить как Катар и предоставить им работу, — цитирует Инфантино YouTube-канал The Independent.

Бывший президент FIFA Йозеф Блаттер сообщил, что чемпионат мира 2022 года по футболу должен был пройти в США, но глава УЕФА Мишель Платини отдал свой голос за Катар по просьбе экс-президента Франции Николя Саркози. При этом он назвал Катар ошибочным выбором.

«Вечерняя Москва» рассказала в своем материале, где смотреть ЧМ-2022 по футболу и почему нет сборной России. В групповом этапе первенства участвуют 32 сборные из пяти частей света: Европа (13), Азия (5), Австралия (1), Африка (5), Северная и Южная Америка (8).

Футболист сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема пропустит ЧМ из-за травмы. При осмотре медики выявили у него повреждение четырехглавой мышцы левого бедра.