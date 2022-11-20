Число подписчиков аккаунта Трампа в Twitter превысило 52 миллиона

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Аккаунт в Twitter бывшего президента США Дональда Трампа, доступ к странице которого был разблокирован около 10 часов назад, набрал уже более 52 миллионов подписчиков.

По данным на 13:05 по московскому времени, число подписчиков политика составляет 52,1 миллиона. При этом Трамп еще ничего не публиковал на странице, однако его аккаунт отображается со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки под ними.

Ночью 20 ноября был разблокирован аккаунт Трампа в Twitter. Такое решение было принято после того, как за это высказалось большинство участников опроса, проведенного владельцем соцсети, бизнесменом Илоном Маском.

Маск стал главой компании Twitter 28 октября. Перед покупкой предприниматель заявил, что реализация сделки необходима для помощи человечеству и создания платформы, где люди могут свободно обсуждать различные мнения.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Twitter останется таким же популярным, как и сейчас, если Маск доверит управление грамотным людям.