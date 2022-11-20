Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 400 экспонатов можно увидеть в музеях КПО «Восток» и «Нева»

Александр Афонин
Город
Более 400 экспонатов можно увидеть в музеях КПО «Восток» и «Нева»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На территориях комплексов по переработке отходов (КПО) «Восток» и «Нева» открыты музеи интересных находок. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в воскресенье, 20 ноября.

— Музеи интересных находок, созданные на базе сортировочных станций, вызывают неподдельный интерес у школьников и студентов, активных жителей, представителей экологических организаций и компаний, реализующих стратегию устойчивого развития, — говорится в сообщении.

Экспозиция музеев состоит из предметов, найденных на сортировочных лентах КПО. Так, за два года работы в комплексе «Восток» сотрудники обнаружили 386 вещей.

При этом в КПО «Нева» было найдено 25 предметов. Среди экспонатов москвичи могут найти фотоаппараты, пластинки, декоративные украшения и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

В октябре сообщалось, что за восемь месяцев текущего года в рамках программы раздельного сбора мусора в столице собрали почти 860 тысяч тонн вторсырья.

В прошлом году в столице собрали рекордный объем вторсырья, он составил более миллиона тонн. Для удобства выбрана простая двухконтейнерная система.

Москва Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте