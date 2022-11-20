Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На портале mos.ru подвели итоги недели по работе в социальной сфере Москвы. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Родители маленьких пациентов еще трех больниц смогут наблюдать за ними по видео, завершилась разработка проекта клиентских путей для онкобольных, а также продолжается работа по поддержке детей-сирот, приемных семей и представителей старшего поколения, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Москва приобрела три тысячи единиц медицинского оборудования для диагностики заболеваний сердца, об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, часть оборудования уже поставили в медучреждения, еще часть поступит в ближайшие месяцы.

Более подробную информацию можно изучить на официальном сайте мэра Москвы.

Также москвичам рассказали, как столичные онлайн-сервисы помогают родителям. Так, в столице разработано множество цифровых услуг и сервисов, которые помогают родителям заботиться о здоровье детей, обеспечивать их образование и получать городские меры поддержки.

Помимо этого, жителям города сообщили, как собрать документы для новорожденного. Для новорожденного ребенка требуется собрать документы, которые позволят получить различные льготы — подробнее в материале «Вечерней Москвы».