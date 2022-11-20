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Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в районе пожара на Комсомольской площади

Араз Салехов
Происшествия
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в районе пожара на Комсомольской площади
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас18 Карта всех событий

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы атмосферного воздуха в районе возгорания двухэтажного здания на Комсомольской площади. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.

— В связи с возникновением пожара в районе площади трех вокзалов (Москва) управлением Роспотребнадзора по Москве осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию для проведения исследований, — говорится в сообщении.

По результатам проведенного исследования будет размещена дополнительная информация, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Рядом с площадью трех вокзалов произошел пожар на складе с цветами. На участке происходит интенсивное горение. Очаг возгорания обнаружен между первым и вторым этажом. Пожару был присвоен второй ранг. Он начался по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18.

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