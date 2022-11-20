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Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии увеличило состав своих сотрудников на границе с Украиной. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил глава МВД республики Иван Кубраков.

— Что касается несения службы сотрудников милиции на границе, это не новая задача, мы ее выполняли неоднократно, — подчеркнул он.

По словам белорусского министра, МВД Белоруссии получило однозначную задачу уничтожить террористов, которые попытаются вторгнуться в страну из-за рубежа. Об этом Курбаков рассказал в интервью телеканалу СТВ.

До этого Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что вооруженный человек пересек белорусскую границу со стороны Украины. Уточняется, что неизвестный начал фотографировать и снимать на видео обстановку, а также что-то устанавливать в снегу.

31 октября глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что в случае провокации со стороны украинских военных в отношении белорусских пограничников Минск даст ответ.

Лаппо тогда отметил, что на границах со странами Прибалтики и Польшей обстановка спокойная, а на границу с Украиной стянуты резервы.