Стоматолог назвала самые опасные для зубов ингредиенты зубных паст

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Одни из самых популярных ингредиентов зубных паст несут опасность для самих зубов. Стоматолог-терапевт Татьяна Панфилова особенно выделяет среди них фтор, триклозан и лаурилсульфат натрия.

— Это антибактериальные и противогрибковые соединения, которые препятствуют размножению бактерий. Но при постоянном использовании они убивают и полезные микроорганизмы в полости рта. То же самое относится к другому популярному у производителей компоненту — фтору, — заявила она.

По словам стоматолога, фтор способен накапливаться в тканях и вызывать флюороз. Зубные пасты с лаурилсульфатом натрия же сильно иссушают слизистую рта. Это приводит к жжению и зуду, передает слова врача «Газета.Ru».

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По ее словам, из-за скопления пищевых остатков в труднодоступных местах у человека может появиться кариес.

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