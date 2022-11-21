Канье Уэст добился разблокировки своего аккаунта в Twitter

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Американская социальная сеть Twitter восстановила аккаунт американского рэп-исполнителя Канье Уэста. В октябре нынешнего года музыкант разместил на ней ряд антисемитских публикаций, за что его страница была заблокирована.

Разблокировку связывают с покупкой платформы американским бизнесменом Илоном Маском. Он пообещал сделать соцсеть максимально свободной в том, что касается выражения позиций пользователей. После этого были разблокированы сразу несколько скандальных страниц, включая принадлежащую рэперу.

В настоящее время у артиста в этой социальной сети 31,5 миллиона подписчиков. При этом он уже успел разместить на своем аккаунте первую запись после снятия блокировки.

— Тест. Тест. Проверяю, разблокирован ли мой, — написал Канье Уэст.

Накануне сообщалось, что за первые десять часов после разблокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа на его страницу подписалось более 52 миллионов подписчиков.

При этом Трамп еще ничего не публиковал на странице, однако его аккаунт отображается со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки под ними.