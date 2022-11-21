«Андрей просто не проснулся»: стала известна настоящая причина смерти мужа Елены Берковой

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Бывший супруг Елены Берковой, актер Андрей Стоянов 10 ноября скончался в возрасте 48 лет. В СМИ распространилась информация, что мужчина умер от передозировки наркотиками. Однако эта информация не имеет ничего общего с действительностью.

Так, Стоянов тихо ушел во сне, его тело обнаружила невеста актера. По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце.

— Он просто не проснулся. Сердечная недостаточность, — цитирует своего собеседника Starhit.

О смерти актера Андрея Стоянова стало известно 10 ноября. Предварительной версией причины его ухода называлась передозировка наркотиков.

Как уточняется, на днях Стоянова кремировали. О месте захоронения праха близкие Андрея сообщат позже. На мероприятии, организованном близкими родственниками артиста, не присутствовала его бывшая жена Елена Беркова.

Беркова поделилась воспоминаниями о последней встрече с бывшим мужем. По ее словам, она состоялась в здании суда во время развода и прошла в большом напряжении. Актриса рассказала, что Стоянов был в агрессивном состоянии. Они подписали бумаги и сразу разошлись.