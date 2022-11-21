СМИ: Турция перенесла операцию в Сирии после расшифровки данных Вашингтоном

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Проведение турецкими военными воздушной операции на севере Сирии и Ирака перенесли на день раньше запланированного срока из-за расшифровки информации американцами. Об этом пишет издание Yeni Şafak со ссылкой на неназванные источники.

— Согласно информации, полученной Yeni Safak, операция ранее была назначена на вечер воскресенья. Однако была перенесена на один день раньше, когда американские чиновники, которые были проинформированы об операции, заранее расшифровали ее, — говорится в публикации.

Автор утверждает, что в Сирии не ожидалось крупномасштабной операции, так как ВС Турции уже несколько месяцев сосредоточены на ситуации вокруг Ирака. При этом издание подчеркивает, что план, который «испортил всем игру», позволил продемонстрировать, что страна может поражать цели «одновременно в двух точках», передает РИА Новости.

До этого стало известно, что турецкие войска проводят военно-воздушную операцию на севере Сирии и Ирака, которая направлена против террористических целей Рабочей партии Курдистана.

Позже Минобороны страны подтвердило информацию о проведении операции. По заявлению оборонного ведомства, ее целью служила нейтрализация членов РПК, а также Союза общин Курдистана и отрядов народной самообороны курдов.

Рабочую партию Курдистана обвиняют в причастности к теракту в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек, еще 81 пострадал. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».