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СК просит арестовать подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
СК просит арестовать подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе столицы
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Севастопольский проспект, вл73с3 Карта всех событий

Следственный комитет попросил у Зюзинского районного суда заключить под стражу подозреваемого по делу об убийстве девушки на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 21 ноября.

По ее словам, 25-летний мужчина в ходе допроса полностью признал свою вину. Его обвиняют по статье «Убийство» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Преступление, о котором идет речь, произошло в ночь с 17 на 18 ноября. Мужчина напал на девушку недалеко от жилых домов на Севастопольском проспекте. Тело погибшей обнаружили на следующее утро, а уже вечером подозреваемого задержали вместе с подельником под Тамбовом. Подробности — в материале «ВМ».

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