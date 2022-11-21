Эксперт оценил работу компенсационных автобусов на время закрытия участка Замоскворецкой линии метро

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Работа компенсационных автобусов, курсирующих в связи с временным закрытием участка Замоскворецкой линии Московского метрополитена, находится на высоком уровне. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил директор ассоциации «ТАМА» Норайр Блудян.

Он отметил, что организации столичного транспортного комплекса провели огромную работу при разработке компенсационных маршрутов вдоль временно закрытого участка метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово».

— Чтобы грамотно выстроить работу таких маршрутов, недостаточно просчитать пассажиропоток и количество автобусов. Должна быть проделана большая работа по организации и оптимизации улично-дорожной сети, работы светофоров и так далее, — обратил внимание эксперт.

По его словам, в этой работе принимали участие специалисты всех организаций транспортного комплекса Москвы. Первые дни закрытия участка метро дали понять, что принятые меры позволяют наземному транспорту стабильно работать, заключил Норайр Блудян.

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрыли на полгода в связи с реконструкцией тоннеля. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».