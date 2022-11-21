«Уже плюс 10 килограмм»: ведущая «ДОМа-2» Ольга Орлова рассказала о ходе беременности

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Телеведущая Ольга Орлова и ее супруг Валерий ожидают появления дочери. Звезда не старается скрывать подробности о ходе беременности, рассказывая о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться.

Поклонники экс-солистки «Блестящих» замечают, как расцвела Орлова за последнее время. Однако есть те, кто выражает беспокойство за ее самочувствие:

— Ольга, как у вас с аппетитом? У меня третий месяц, я так много ем, — спросила одна из поклонниц.

Орлова не стала ничего скрывать и без прикрас рассказала, что ей есть о чем волноваться.

— У меня тоже рот не закрывается. С завтрашнего дня попытаюсь ограничить себя. Уже плюс 10 килограмм, — поделилась телеведущая.

При этом звезда не раскрыла, какой диеты будет придерживаться, сообщает Starhit.

В конце сентября телеведущая и певица Ольга Орлова выложила видео, на котором виден ее округлившийся живот. Тогда многие поклонники сочли, что таким образом она намекнула на свою беременность.

Также стало известно, что актриса Мария Ильюхина, которая сыграла Машу в сериале «Воронины», ждет ребенка. Из-за своего интересного положения девушке пришлось отказаться от ролей в кино, однако оставлять карьеру актрисы Ильюхина не планирует.