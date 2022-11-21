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Приметы и советы

Экономист рассказал, как сэкономить на покупке продуктов к Новому году

Ирина Игнатенко
Общество
Экономист рассказал, как сэкономить на покупке продуктов к Новому году
Фото: Вечерняя Москва

Российский экономист Василий Колташов рассказал, как изменились цены на продукты для новогоднего застолья за 2022 год.

Эксперт предупредил, что в среднем стоит ожидать увеличения цен на 15–20 процентов в сравнении с прошлым годом.

Экономист посоветовал отдать предпочтение отечественным производителям, цены на товары которых остаются ниже, чем у заграничных конкурентов. Особенно это касается гастрономических изысков, например, красной и черной икры.

— Чем больше дорогих продуктов отечественного производства вы покупаете, например, икры, тем больше будет экономия, — отметил Колташов в комментарии Nation news.

В период подготовки к новогодним праздникам цены на продукты начинают стремительно расти. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, с чем связано повышение цен и чем стоит закупиться к празднику заранее.

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