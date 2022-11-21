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ТАСС: Одну из башен «Москвы Сити» эвакуируют из-за пожара

Евгений Белоусов
Происшествия
ТАСС: Одну из башен «Москвы Сити» эвакуируют из-за пожара
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

В одной из башен делового центра «Москва Сити» проводится эвакуация из-за пожара. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах столицы ТАСС.

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«Москва-Сити» Эвакуация Пожары
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