Два автомобиля столкнулись в районе столичного поселка Ватутинки

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Два транспортных средства столкнулись в ночь на вторник, 22 ноября, на Калужском шоссе в Москве в районе населенного пункта Ватутинки. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс) Москвы.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших в данный момент уточняется, сообщается на канале Дептранс. Оперативно в Telegram.

В минувшую субботу, 19 ноября, столкновение нескольких автомобилей произошло на 45-м километре Калужского шоссе. Дорожный инцидент произошел в районе дома № 1. Одна из машин в результате инцидента загорелась в левом ряду в сторону МКАД.

До этого сообщалось, что грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля на внешней стороне ТТК. Еще раньше на Енисейской улице в районе дома № 19 загорелся автомобиль. На место происшествия выезжали оперативные службы города.