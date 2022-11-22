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Телеведущая Орлова рассказала, с кем делит постель, когда мужа нет рядом

Егор Провоторов
Общество
Телеведущая Орлова рассказала, с кем делит постель, когда мужа нет рядом
Фото: Youtube / Александр Добровинский и партнеры

Именитая российская телеведущая, бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова рассказала журналистов, с кем делит постель после того, как ее супруг уходит на работу.

Поп-певица является ярой зоозащитницей, у нее в загородном доме живет пять собак, фотографиями которых она часто делится со своими поклонниками. Тогда подписчиков начал интересовать вопрос, как муж артистки относится к тому, что в ее кровати постоянно нежатся четвероногие. Орлова объяснила журналистам Вокруг ТВ, что некоторым из них дозволено находиться с хозяйкой под одеялом.

В настоящее время у знаменитой теледивы очень важный период в жизни — она беременна. По словам знаменитости, пара давно мечтала о ребенке, и это чудо наконец-то свершилось.

В конце сентября Орлова выложила видео, на котором виден ее округлившийся живот. Тогда многие поклонники сочли, что таким образом она намекнула на свою беременность.

Также стало известно, что актриса Мария Ильюхина, которая сыграла Машу в сериале «Воронины», ждет ребенка. Из-за своего интересного положения девушке пришлось отказаться от ролей в кино, однако оставлять карьеру актрисы Ильюхина не планирует.

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