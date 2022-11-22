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Посольство РФ осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных

Араз Салехов
В мире
Посольство РФ осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных
Фото: vk/rusembusa

Реакция Соединенных Штатов Америки на расстрел российских военнопленных демонстрирует истинную позицию американцев, которая лишь укрепляет чувства безнаказанности украинских неонацистов. Об этом во вторник, 22 ноября, отметили в посольстве России в Вашингтоне.

— Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию, — подчеркнули дипломаты.

Они считают, что политики США «загоняют российско-американские отношения в тупик», говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства в Вашингтоне.

Видеоролик, о котором идет речь, появился в Сети 18 ноября. На кадрах видно, как ВСУ хладнокровно расстреливают безоружных российских солдат. В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

Накануне американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак заявила, что власти США внимательно следят за ситуацией и сообщениями о расстреле российских военнопленных ВСУ. По ее словам, все стороны конфликта должны придерживаться общепринятых норм введения боевых действий.

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