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Агентство Associated Press уволило журналиста за фейк о России

Анастасия Колоскова
В мире
Агентство Associated Press уволило журналиста за фейк о России
Фото: Pixabay

Международное агентство Associated Press приняло решение уволить журналиста-расследователя, который запустил информацию о том, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши якобы виновна Россия. Об этом сообщает издание Daily Beast.

В своей статье журналист сослался на анонимного «сотрудника разведки» Соединенных Штатов. При этом Associated Press оказалось одним из первых СМИ, бездоказательно обвинившем Москву в ударе по Польше, передает телеканал «360».

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший на востоке Польши снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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