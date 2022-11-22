В Косово отложили решение по штрафам за сербские номера по просьбе США

Премьер непризнанного государства Косова Альбин Курти принял решение отложить введение штрафов за сербские номера жителей края на 48 часов по просьбе американских властей. Об этом стало известно во вторник, 22 ноября.
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