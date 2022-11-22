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В Косово отложили решение по штрафам за сербские номера по просьбе США

Араз Салехов
В мире
В Косово отложили решение по штрафам за сербские номера по просьбе США
Фото: shutterstock

Премьер непризнанного государства Косова Альбин Курти принял решение отложить введение штрафов за сербские номера жителей края на 48 часов по просьбе американских властей. Об этом стало известно во вторник, 22 ноября.

Новость дополняется.

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