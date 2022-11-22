Терапевт назвала заболевания, о которых говорят мешки под глазами

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Мешки под глазами сигнализируют не только о недосыпе, но и о проблемах с почками и сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, отечность лица могут вызвать несколько заболеваний.

— Мешки под глазами могут быть при болезни почек, сердечно-сосудистых заболеваниях, когда затрудняется отток жидкости. Но это никогда не бывает каким-то изолированным симптомом, то есть, помимо него, есть еще какие-то жалобы, — пояснила специалист.

Также мешки под глазами говорят о недосыпе и переутомлении. После того, как человек начнет высыпаться, мешки уйдут. У некоторых людей это может быть врожденным и связано с особенностью строения лица, что не свидетельствует о каких-то заболеваниях, пишет «Москва 24».

Недавно терапевт Алина Кобозева перечислила болезни, которые можно определить по лицу. Так, желтый оттенок кожи и глазных яблок может свидетельствовать о проблемах с печенью или желчным пузырем, а излишняя бледность говорит об анемии и нехватке кислорода в организме.