Демограф рассказал, когда население Земли перестанет расти

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Росту населения планеты угрожает «чума малодетности», из-за которой численность людей перестанет увеличиваться уже к 2070 году. Об этом предупредил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

— То, что происходит сегодня в мире с демографией, можно определить как демографическую зиму, как это ни парадоксально. Потому что за этим ростом населения, который будет примерно до 2070 года или даже до 2050 года и остановится на десяти миллиардах человек, главный базовый процесс — то, что падает детность, — рассказал Крупнов.

Он отметил, что в семьях даже в самых отсталых странах рождается все меньше детей. По словам демографа, именно явление так называемой чумы малодетности и станет реальной угрозой миру, передает Пятый канал.

В ноябре 2022 года число людей на Земле, по оценкам ООН, достигло восьми миллиардов человек. Седьмой миллиард человечеству удалось набрать за 12 лет. А для восьми миллиардов понадобилось на год меньше. По прогнозам ООН, отметка девять миллиардов будет достигнута к 2037 году. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему был резкий скачок роста населения за 11 лет и грозит ли планете перенаселение.