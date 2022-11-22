В Росавиации рассказали о работе столичных аэропортов в режиме сложных метеоусловий

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В столице отмечаются сложные погодные условия, однако они не сказываются на расписании аэропортов. Об этом во вторник, 22 ноября, говорится в сообщении Росавиации.

— Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме. Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что незначительные задержки рейсов в столичных аэропортах связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолетов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега, сообщает ТАСС.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что в ближайшие дни столицу накроет непогода. Особенно неблагоприятные условия ожидаются во вторник, 22 ноября. Так, в городе будет идти снег, а ближе к утру возможны гололед и ледяные дожди.

Помимо этого, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что отсутствие каблуков и трезвость дадут возможность снизить риски падения при ледяном дожде и гололеде, а пуховик поможет смягчить удар в случае падения. По его словам, передвижение по скользкой поверхности требует особенной походки — необходимо ходить, не отрывая пяток, как на лыжах.

В московском аэропорту Внуково в следующем году может появиться новая установка для отпугивания птиц российского производства. В пресс-службе авиагавани отметили, что с этой целью специалисты орнитологической службы аэропорта пообщались с сотрудниками специализированной подмосковной организации.