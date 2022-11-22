Андрей Бочкарев: Свыше 40 процентов всего введенного жилья Москвы приходится на новые территории

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С начала текущего года в новых округах столицы возведено и сдано в эксплуатацию свыше 2,1 миллиона квадратных метров жилья, что составляет более 40 процентов от общегородского ввода объектов. Об этом во вторник, 22 ноября, рассказал заммэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Всего с начала года в Москве построено чуть более 5,1 миллиона квадратных метров жилья, из них свыше 2,1 миллиона квадратных метров приходится на проекты в ТиНАО, — заявил представитель мэрии.

По словам Бочкарева, это объясняется высоким уровнем транспортного и социального обеспечения новых участков Москвы. Он также добавил, что до конца 2022 года в ТиНАО планируется сдать еще порядка 650 тысяч «квадратов».

— С начала года в новых округах было построено около 600 тысяч квадратных метров коммерческих площадей и социальных объектов. До конца года предполагается сдать еще не менее 100 тысяч «квадратов» инфраструктурных площадей, — сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его мнению, подобные решения позволяют создать качественную и комфортную городскую среду, а также повысить привлекательность новых жилых проектов.

До этого председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко рассказал о возведении многоэтажного жилого дома в рамках программы реновации в столичном районе Царицыно. Как уточняется, жилая часть двух корпусов будет состоять из 234 квартир.