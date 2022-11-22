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Магазины ZARA откроются в России под новым брендом в 2023 году

Араз Салехов
Общество
Магазины ZARA откроются в России под новым брендом в 2023 году
Фото: depositphotos

Ведущая торговая сеть группы компаний Inditex магазины Zara откроются под новым брендом в начале следующего года. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил источник «Москва 24».

В начале ноября стало известно, что магазины Pull&Bear, Bershka, Zara и Stradivarius, входящие в испанскую группу компаний Inditex, могут возобновить свою работу весной 2023 года. Российские активы Inditex были приобретены ливанской компанией Daher Holding. Она уже является владельцем франшизой Zara и Massimo Dutti для стран Ближнего Востока. Предположительно, магазины возобновят работу под названием New Fashion.

Детали сделки не разглашаются. Однако ряд СМИ сообщил, что российское подразделение оценивается в 12 миллиардов рублей. Кроме того, ливанская компания, вероятнее всего, сохранит прежний персонал торговых точек. Однако из-за проблем с логистикой в России будут представлены не все товары компании. Также свою роль играет подорожание материалов для производства одежды и аксессуаров, это может поднять цену товаров на 20–30 процентов.

Помимо этого, «Вечерняя Москва» выяснила, как будут работать магазины Zara и Bershka после возвращения в Россию. По словам президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, магазины вернутся в Россию под другим названием. Однако это не снизит спроса на популярную одежду у покупателей.

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