FT: Евросоюз признал трудности с поиском оборудования для энергосектора Украины

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Страны Евросоюза признают, что им становится все труднее находить оборудование для функционирования энергосектора Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата одной из стран ЕС.

— Мы находимся в постоянном контакте с (Европейской — прим. «ВМ») комиссией и другими государствами-членами (ЕС — прим. «ВМ»), чтобы оказать максимальную поддержку (Киеву — прим. «ВМ»)... но с каждой неделей становится все труднее найти необходимое оборудование, учитывая развитие ситуации, — заявил источник FT, пожелавший остаться анонимным.

В материале отмечается, что ЕС с трудом справляется с запросами Киева в сфере энергетики, а критическая инфраструктура Украины, по словам источника, была разрушена на прошлой неделе в результате обстрелов ВС России.

Удары по энергосистеме Украины 15 ноября стали самыми массированными за всю историю спецоперации. Об этом заявил глава минэнерго республики Герман Галущенко.

15 ноября заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация в стране критическая. Он добавил, что в Киеве в настоящее время вводят специальные графики аварийных отключений.