Канцелярия Дуды подтвердила его разговор с российскими пранкерами

Фото: president.pl

Канцелярия президента Польши Анджея Дуды подтвердила его разговор с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).

— После взрыва ракеты в Пшеводуве во время проходивших контактов с главами государств и правительств дошло до соединения с человеком, выдававшим себя за президента Франции Эммануэля Макрона, — говорится в сообщении аккаунта канцелярии в Twitter.

В канцелярии уточнили, что Дуда по нетипичному поведению распознал обман и в какой-то момент просто прекратил беседу.

В разговоре с Вованом и Лексусом Дуда заявил, что не хочет войны с Россией из-за падения на территорию государства ракет. В качестве доказательств своих слов он привел то, что не стал поднимать тему пятой статьи Устава НАТО, предусматривающей коллективную самооборону.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший на востоке Польши снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда в Польше представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.