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Отбросивший гранаты украинского дрона солдат предложил отправить Некоглая в зону СВО

Александр Афонин
Общество
Отбросивший гранаты украинского дрона солдат предложил отправить Некоглая в зону СВО
Фото: Youtube / nekoglai

Блогера Николая Лебедева, более известного под псевдонимом Некоглай, нужно отправить в зону спецоперации на Украине после публикации пародийного ролика. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил российский солдат Рустам Худайнуров, отбросивший несколько гранат украинского дрона.

— Глупый мальчик, и все. Делал это ради денег, просмотров. Таких надо отвозить в зону СВО, чтобы не делали так. Потому что война — это страшно! Это никакая не романтика. Знаете, на дурачков нельзя обращать внимания, обижаться, вернее, — цитирует Худайнурова Telegram-канал SHOT.

Рустам Худайнуров дважды отбросил гранаты, которые были сброшены к нему в окоп с украинского беспилотника. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как солдат лежит в окопе, и в один момент на него спускают снаряд, который он сразу отбросил. Позже попытка бомбардировки повторилась.

Ролик завирусился в Сети, что привело к снятию пародии Некоглая. После публикации видео Лига безопасного интернета обратилась в МВД и Генпрокуратуру с целью проверить его на предмет дискредитации ВС РФ.

Позже сотрудники полиции задержали блогера в Москве. По данным «ВМ», это произошло на следующий день после выпуска скандального видеоролика.

В этот же день Пресненский суд Москвы признал Некоглая виновным по статье КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». Согласно решению суда, юношу, который является гражданином Молдавии, вышлют из страны.

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