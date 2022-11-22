В США заявили, что не консультируются с Россией по операции Турции в Сирии

Фото: Unsplash

США не ведут консультаций с Россией по поводу военной операции Турции на севере Сирии. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон признает право Анкары на обеспечение собственной безопасности. Однако у США есть опасения, что подобные действия Турции будут отвлекать местные курдские формирования от совместной с американцами борьбы с террористическими группировками, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что турецкие войска на севере Сирии и Ирака проводят военно-воздушную операцию, которая направлена против террористических целей Рабочей партии Курдистана.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, военные действия начались в том числе по причине того, что Россия якобы отказалась уничтожать террористов в этом регионе. Эрдоган подчеркнул, что Москва отказалась выполнять свой долг, определенный Сочинским меморандумом, подписанным в 2019 году.

Рабочую партию Курдистана обвиняют в причастности к теракту, в результате которого в Стамбуле погибли шесть человек, еще 81 пострадал. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».