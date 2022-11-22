Премьер Португалии заявил о неспособности Евросоюза принять Украину

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Евросоюз может «взорваться» от новых членов, он не может сейчас принять в свои ряды новые страны, в том числе Украину, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

— Евросоюз должен глубоко перестроиться, если он не хочет «взорваться» из-за новых вступлений, — сказал Кошта в интервью Portugal Resident.

Премьер подчеркнул, что Брюссель предъявляет кандидатам на членство конкретные требования, а также добавил, что критериев для оценки способности ЕС принимать новые страны нет.

Кошта отметил, что в данный момент Евросоюз не в состоянии расшириться, но тем не менее продолжает создавать у потенциальных членов ожидания, которые могут не оправдаться и вылиться в «огромную драму в краткосрочной перспективе».

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что у Киева практически нет шансов попасть в НАТО.

Вероятнее всего, подчеркнул Журавлев, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что альянс решит пойти против своего устава ради борьбы с Россией.