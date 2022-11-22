Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на западе Москвы

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Багрицкого, д. 3, корп. 1 Карта всех событий

Пожар произошел в жилом доме на улице Багрицкого в Можайском районе Москвы, два человека пострадали, сообщил «ВМ» источник во вторник, 22 ноября.

По данным источника, возгорание произошло на девятом этаже здания. Площадь пожара составляет семь квадратных метров.

Еще один пожар произошел 20 ноября на складах на Комсомольской площади в центре столицы. Огонь распространился на 2500 квадратных метров, для его тушения были привлечены более 120 человек личного состава и 40 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты и поезд.

В результате происшествия погибли семь человек, еще один пострадавший выжил. Вскоре Следственный комитет задержал специалиста по охране труда и пожарной безопасности сгоревшего на Комсомольской площади цветочного склада Владимира Коновалова, а также генерального директора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка.

Подробнее о том, как развивались события и что послужило причиной возгорания, — в материале «ВМ».