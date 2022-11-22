Глава Генштаба армии Чехии Ржека призвал готовить армию к возможной войне с РФ

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Начальник Генерального штаба армии Чехии Карел Ржека сообщил, что страна должна поддерживать уровень максимальной боеготовности из-за возможной войны с Россией. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщается на портале Irozhlas.

Военноначальник заявил, что армия должна готовиться к масштабным войнам против превосходящего противника.

— Планы обороны отражают ситуацию. Раньше к тому, что Россия была врагом, относились очень осторожно. Еще говорили о противнике, а в какой-то момент даже о стратегическом партнере. Вот и приходится переделывать планы, — отметил Ржека.

22 ноября сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда не хочет войны с РФ из-за падения на территорию страны ракет. Об этом он сказал в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подверг генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга жесткой критике за попытку втянуть альянс в конфликт с Россией. Он заявил, что «одержимым» западным политикам пора понять, что стремление к миру и поставка вооружений на Украину — это взаимоисключающие и разнонаправленные действия.