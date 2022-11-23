Боец ЧВК «Вагнер» назвал новое преимущество российской армии над ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Дождливая и ветреная погода играет на руку российским военным в ходе специальной операции и мешает Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое мнение высказал боец ЧВК «Вагнер» корреспонденту URA.RU на условиях анонимности.

— Изменение погоды нам идет на пользу. Например, сейчас плохо работает украинская артиллерия, часто меняется погода, ветер и дождь, поэтому трудно бить из орудий точно в цель — снаряды часто попадают в грязь и не взрываются, — рассказал он.

Также боец ЧВК «Вагнер» добавил, что в ветреную и дождливую погоду не летают беспилотники, а боевой технике намного труднее передвигаться в грязи, передает портал.

16 ноября военнослужащие ЧВК «Вагнер» заявили о разгроме украинских солдат под Артемовском. По их словам, Киев активно использует националистические формирования типа батальона «Айдар».

В последнее время бойцы ЧВК «Вагнер» ведут активные боевые действия в районе Артемовска. 14 ноября военнослужащие взяли штурмом позиции украинских военных под городом. Одного бойца ВСУ удалось взять в плен.