Российского бизнесмена и двух китайцев арестовали за контрабанду детали самолета в КНР

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Российского бизнесмена Дмитрия Ганжу и граждан КНР Дяо Чуцяо и У Синюя подозревают в контрабанде элемента двигателя военного самолета из РФ в Китай. Об этом говорится в материалах уголовного дела.

Дело было возбуждено СУ ФСБ России 21 сентября в отношении Чуцяо и Ганжи по статье за контрабанду. Отмечается, что в деле есть и неустановленные пока следствием лица.

По версии следователей, Чуцяо приобрел лопатку ротора первой ступени компрессора низкого давления авиадвигателя военного самолета. Он действовал совместно с еще одним гражданином КНР У Синюй. Позже они обратились к Ганже с просьбой помочь переправить данную деталь в Китая почтой. Тот согласился и через почтовое отделение в Омске попытался отправить посылку с лопаткой ротора в КНР. При этом он исказил в транспортно-декларационных документах сведения об отправляемом грузе. Позднее россиянина и двоих китайцев задержали сотрудники ФСБ.

Все трое фигурантов дела были арестованы в конце сентября, сообщает ТАСС.

17 ноября таможенники задержали контрабандистку из Азербайджана в аэропорту «Домодедово». Женщина привезла одежду, кожаные и ювелирные изделия дорогих брендов и не задекларировала их.