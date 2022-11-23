Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Турции

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После землетрясения на западе Турции, в городе Дюздже, пострадали 22 человека, состояние одного из них тяжелое. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

— У нас 22 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии из-за прыжка с высоты. В город направлены бригады скорой помощи. Мы будем делиться новой информацией, — рассказал он в соцсети Twitter.

Глава Минздрава пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на западе Турции. Эпицентр подземных толчков находился в 14 километрах к юго-востоку от Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.

Утром 22 ноября подземный толчок магнитудой 5,7 произошел в Камчатском заливе у восточного побережья одноименного полуострова. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.