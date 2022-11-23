Жителям Лондона ближе к зиме вновь разрешили полив из шлангов

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Британская компания Thames Water, оказывающая услуги по водоснабжению, аннулировала для своих 14 миллионов клиентов введенный летом из-за аномальной жары запрет на полив из шлангов. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

— Компания Thames Water отменяет запрет на использование шлангов для клиентов в Лондоне и (регионе — прим. «ВМ») Темза-Вэлли, — цитирует текст сообщения РИА Новости.

Там также отметили, что данная ограничительная мера была отменена в связи с недавними обильными дождями в Великобритании.

29 июля сообщалось о введении запрета в британских графствах Гэмпшир и Айл-оф-Уайт на использование шлангов для полива с целью экономии воды из-за засухи, вызванной аномальной жарой.

Помимо водопроводных шлангов для полива садов или мытья машин, запрет действовал и на наполнение декоративных прудов и бассейнов.

Тогда британцы страдали от жары на протяжении нескольких недель. Так, 19 июля на острове был зафиксирован исторический максимум температуры воздуха — 40,3 градуса Цельсия. «Вечерняя Москва» рассказывала, как европейские страны переживают запредельную жару.