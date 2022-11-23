СМИ: Несколько взрывов прогремели в Одессе

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Серия взрывов прогремела в Одессе. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили украинские СМИ, со ссылкой на очевидцев.

На текущий момент подробности не приводятся. Однако ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

До этого киевская администрация объявила в украинской столице воздушную тревогу.

17 ноября руководитель администрации Одесской области Максим Марченко сообщил о взрыве на инфраструктурном объекте.

В этот же день в ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Вначале тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях, а позже — в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

С 10 октября Вооруженные силы России проводят массированные удары по объектам энергетики Украины. В этот день российский президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства сообщил о нанесении ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.